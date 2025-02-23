Denizli'de Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Denizli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 35 M 5796 plakalı otomobil, trafik memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı ekibi aracı ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.