Denizli'de Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis aracının çarpıştığı kazada biri polis memuru 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:49
Denizli'de Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Denizli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 35 M 5796 plakalı otomobil, trafik memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı ekibi aracı ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da 80 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
2
İsrail'in Batı Şeria'daki Tank Kullanımı: Filistin Dışişleri'nden Sert Tepki
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Filistin Mesajı: Göç Planı Kabul Edilemez
4
İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti
6
AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti
7
Filistinli İbrahim es-Şaviş: 'İşkence insanlık dışı ve tarif edilemez'

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi