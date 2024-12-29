Denizli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Denizli'de Trajik Kaza: Aile Toprağa Verildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Ali Küçükuysal (37), eşi Sultan Küçükuysal (33) ve oğulları Celal Küçükuysal (9) için düzenlenen cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu.

Cenazeler Kadıköy Mahallesi'nde Toprağa Verildi

Dün gerçekleşen kazada yaşamını yitiren aile üyelerinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı. Cenazeleri, Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı. Ardından cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaza Detayları ve Diğer Yaralılar

Diğer araçta bulunan 3 yaralının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Denizli'nin Buldan ilçesinde, Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Küçükuysal ailesi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59), Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.