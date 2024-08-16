Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan araç, uçuruma yuvarlandı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:17
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli Çal'da Faciaya Yol Açan Kaza

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, uçuruma yuvarlanan bir otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Sakızcılar Mahallesi'nde bulunan Darı Deresi mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Henüz sürücüsünün kimliği ve otomobilin plakası belirlenemeyen araç, dönüş esnasında kontrolünü kaybederek yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Ancak, bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ekiplerin otomobile ulaşması oldukça zor oldu. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla aracın bulunduğu yere ulaştı.

Cenazelerin Taşınması

Yapılan incelemelerde, kaza sırasında araçtan savrulan 4 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazelerin halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacağı bildirildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!