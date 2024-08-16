Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli Çal'da Faciaya Yol Açan Kaza

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, uçuruma yuvarlanan bir otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Sakızcılar Mahallesi'nde bulunan Darı Deresi mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Henüz sürücüsünün kimliği ve otomobilin plakası belirlenemeyen araç, dönüş esnasında kontrolünü kaybederek yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Ancak, bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ekiplerin otomobile ulaşması oldukça zor oldu. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla aracın bulunduğu yere ulaştı.

Cenazelerin Taşınması

Yapılan incelemelerde, kaza sırasında araçtan savrulan 4 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazelerin halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacağı bildirildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.