Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Honaz ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda:

2 bin 311 uyuşturucu hap,

1 ruhsatsız tabanca,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira,

2 cep telefonu

ele geçirildi.

Adalet Süreci

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişme sağladı.