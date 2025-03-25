Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 bin 311 hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:51
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Honaz ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda:

  • 2 bin 311 uyuşturucu hap,
  • 1 ruhsatsız tabanca,
  • Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira,
  • 2 cep telefonu

ele geçirildi.

Adalet Süreci

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişme sağladı.

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