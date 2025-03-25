Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
Denizli'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Ele Geçirilen Malzemeler
Honaz ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda:
- 2 bin 311 uyuşturucu hap,
- 1 ruhsatsız tabanca,
- Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira,
- 2 cep telefonu
ele geçirildi.
Adalet Süreci
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişme sağladı.