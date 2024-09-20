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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı. Operasyon detayları ve ele geçirilen maddeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:17
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Denizli'nin yedi ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında;

  • 18 gram metamfetamin
  • 33 gram esrar
  • 27 uyuşturucu hap
  • 15 kullanımlık sentetik kannabinoid
  • 41 kök kenevir bitkisi
  • 2 uyuşturucu aparatı
  • Kuru sıkı tabanca
  • Cep telefonu

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma tarafından sürdürülen işlemleri devam etmekte.

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