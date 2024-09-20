Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi
Denizli'nin yedi ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler
Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında;
- 18 gram metamfetamin
- 33 gram esrar
- 27 uyuşturucu hap
- 15 kullanımlık sentetik kannabinoid
- 41 kök kenevir bitkisi
- 2 uyuşturucu aparatı
- Kuru sıkı tabanca
- Cep telefonu
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma tarafından sürdürülen işlemleri devam etmekte.