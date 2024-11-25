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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: Otomobilde Uydu Alıcısına Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de otomobilin uydu alıcısında gizlenmiş uyuşturucu bulduktan sonra şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:19
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: Otomobilde Uydu Alıcısına Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de Şaşırtan Uyuşturucu Bulgusu

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde şüphe üzerine yaptıkları aramada uydu alıcısına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın ardından ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından, otomobilin sürücüsü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmakla suçlanıyor.

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede etkili adımların atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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