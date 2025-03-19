Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli'de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlendi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalarda toplamda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ayrıca hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bu bulgular, operasyonun geniş kapsamlı olduğunu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Gözaltına alınan 22 zanlının jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor. Bu tür operasyonların, bölgede uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.