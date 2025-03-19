Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik uyuşturucular ve silahlar var.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:32
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli'de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlendi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalarda toplamda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ayrıca hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bu bulgular, operasyonun geniş kapsamlı olduğunu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Gözaltına alınan 22 zanlının jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor. Bu tür operasyonların, bölgede uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 434...

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
5
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı
6
Meclis'te 'Cennet Annelerin Ayakları Altındadır' Filmi Gösterimi
7
İzmir'de Mart Ayında 31,1 Derece Sıcaklık Rekorları Kırıldı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL