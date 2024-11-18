Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli görülen bir hafif ticari aracı durdurarak narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Operasyonun Ayrıntıları

Aramalar sonucunda 8 parça halinde toplamda 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.