Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kg sentetik uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:09
Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu Üzerine Tutuklamalar

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki şüpheli, yapılan operasyon sonucu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından önemli bir başarıya imza attı.

Minibüste 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında belirlenen bir minibüs, narkotik dedektör köpeği ile durdurularak arandı. Yapılan detaylı incelemede, toplamda 5 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu aracın içindeki iki zanlı, olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandıkları öğrenildi. Bu operasyon, Denizli'de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik dedektör...

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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