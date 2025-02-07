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Denizli'de Yabancı Uyruklu Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Denizli'de bir şüpheli, midesindeki 219 kapsül uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:31
Denizli'de Yabancı Uyruklu Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de, midesinde 1 kilo 329 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheli ve suç ortağı, tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma ile ortaya çıktı.

İran'dan Uyuşturucu Ticareti

İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alınması sonrası ekipler harekete geçti. Havalimanı çıkışında, suç ortağı ile buluşan iki yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin üzerlerinde veya valizlerinde uyuşturucuya dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bu sebeple şüpheliler, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi.

Kapsüller Midesinde Tespit Edildi

Hastanede yapılan muayene ve röntgen sonucunda, bir şüphelinin kapsül haline getirilen uyuşturucu ve uyarıcıları yuttuğu belirlendi. Denizli Devlet Hastanesi'nde 5 gün boyunca gözlem altında tutulan zanlının midesinden 219 kapsül halinde, toplam 1 kilo 329 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyarıcı, uyuşturucu hap ve Afyon sakızından oluşan uyuşturucu madde çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.

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