Denizli'de Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 27 Ekim 2023 tarihinde bir evde çıkan yangında, 26 yaşındaki Suriyeli anne Esraa Alalo hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise yaralandı.

Yangın, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yangın esnasında, anne Esraa Alalo, 1,5 yaşındaki oğlu Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak, dışarıda bekleyen vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atmayı başardı. Genç anne, bu cesur kurtarma hamlesi sırasında dumandan etkilenerek bayıldı.

Vücudunda yanıklar bulunan Ayan, hastaneye kaldırılırken, evdeki diğer çocuklar Kevser Jebbi (7) ve Fatıma Jebbi (9) kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardılar. Ancak, her iki çocuk da duman inhalasyonu ve yanıklarla hastanelere kaldırıldı.

Yangının çatı katına ve yan daireye sıçraması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anne Alalo’nun cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangın anını tanık olarak izleyen 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı ve çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." diyerek o anları anlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde çıkan yangında anne öldü, 3 çocuğu yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde çıkan yangında anne öldü, 3 çocuğu yaralandı.