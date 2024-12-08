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Denizli'de Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Nazmi Çetin hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:49
Denizli'de Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz İlçesinde Trajik Kaza

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 69 yaşındaki Nazmi Çetin hayatını kaybetti. Olay, Kaklık Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin'in, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından çarpması sonucu yaşandı.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Kazanın ardından ihbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazmi Çetin, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Araştırılması Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, kazaya karışan otomobili bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili daha fazla bilgi, soruşturma sonuçlandıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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