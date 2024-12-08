Denizli'de Yayaya Otomobil Çarptı: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yayaya Otomobil Çarptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 69 yaşındaki Nazmi Çetin, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa C. yönetimindeki 32 ACM 216 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin'e çarptı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, kazaya karıştığı belirlenen aracın sürücüsünü tespit etti.

Mustafa C., gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü, tutuklandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Kazayla ilgili adli süreç devam ederken, olayın detayları ve kaza anına dair yapılan incelemeler sürüyor.