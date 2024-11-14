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Denizli'de Yem Silosuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli Merkezefendi'de yem silosuna düşen işçi Yalçın Saldamlı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:07
Denizli'de Yem Silosuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trajik Olay: Yem Silosuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan bir iş kazası, işçi Yalçın Saldamlı'nın (40) hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Saldamlı, dengesini kaybederek yem dolu siloya düştü.

Olayın ardından, iş yerindeki diğer çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşarak gerekli işlemleri başlattı.

Saldamlı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayın Ardındaki Sebepler Araştırılıyor

Denizli'de meydana gelen bu talihsiz olay, iş güvenliği açısından soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yetkililerin yaptığı incelemelerin sonuçları merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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