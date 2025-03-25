Denizli'de Yeşilay Gönüllüleri İftar Ziyafetiyle Buluştu

Denizli'de Yeşilay Gönüllüleri İftar Programında Bir Araya Geldi

Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için geleneksel bir iftar programı düzenlendi. Denizli Yeşilay Şubesi tarafından Polis Evi'nde organize edilen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" etkinliği, birlik ve dayanışma ortamı yarattı.

Bulunan Anlam ve Duygular

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcılar, birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe katılan Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, gönüllülere teşekkürü bir borç bildi.

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Şirin, yaptığı konuşmada, Denizli’de farkındalık oluşturmak için tırmanarak devam eden çalışmalara dikkat çekti. 1920 yılından bu yana bağımlılıkla mücadele eden ve her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Yeşilay ve YEDAM'ın Rolleri

Ayrıca, Şirin, Denizli'deki Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak ortak faaliyetler düzenlediklerini ifade etti. Amacının, bağımlılığı önceden engellemek ve bağımlı bireylere destek sağlamak olduğunu vurguladı. Yeşilay'ın topluma katkı sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için Polis Evi'nde iftar programı düzenlendi.

Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için Polis Evi'nde iftar programı düzenlendi.