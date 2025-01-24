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Denizli'de Yolcu Otobüsünde Yangın: Hasar Oluştu, Yolcular Tahliye Edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü, yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:35
Denizli'de Yolcu Otobüsünde Yangın: Hasar Oluştu, Yolcular Tahliye Edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde motor bölümünde yangın çıktı. Olay, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsü, Denizli'den Antalya'ya doğru sefer yaparken, sürücü motor kısmından çıkan dumanı fark ederek aracı durdurdu.

Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, sürücü itfaiyeye haber verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak, yangının büyümesini engelledi ve kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda otobüste hasar meydana gelirken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Olayın ardından, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

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