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Denizli'deki Helikopter Kazasına İlişkin 2 Rus Pilota 5 Yıl Hapis Cezası

Denizli'deki helikopter kazasında 2 Rus pilot, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:04
Denizli'deki Helikopter Kazasına İlişkin 2 Rus Pilota 5 Yıl Hapis Cezası

Denizli'deki Helikopter Kazası Davasında Cezalar Verildi

Denizli'nin Çardak ilçesinde, yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair açılan davada iki Rus pilot, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile diğer tutuksuz sanıklar, Rus pilot İlya İvesenkho ve yardımcı pilot Egor Turkov yer aldı.

Kaza Sebepleri ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, kazanın sebeplerini açıklayan bilirkişi raporuna dayanarak, uçuş mürettebatının yakıt ikmali için gerekli ara inişi yapmamalarının, uçuş sırasında tükettikleri yakıtı dikkate almamalarının ve acil durumu ancak son anda fark etmelerinin etkili olduğunu belirtti. Savcı, bu durumların motor durmasına yol açtığını ve kaza sonucunda sanıkların taksirle ölüme neden olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, İlya İvesenkho ve Egor Turkov'un kazaya sebebiyet vermekteki ihmalkârlığı nedeniyle TCK 85/2 ve 53/6 maddeleri gereğince 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti, Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatini kararlaştırdı.

Olağanüstü Durum ve Kayıplar

Olay, 21 Eylül 2022'de, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme helikopterinin Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırımına uğramasıyla gerçekleşti. Kaza sonucunda, Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ve uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetti. Ayrıca, Türk vatandaşı teknik personel ve diğer 4 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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