Denizli'deki Jeotermal Sera OTB, Ekonomiye Yılda 1 Milyar Lira Katkı Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hayata geçen Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB)'nin tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 1 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'nin Özellikleri

Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, yüksek teknoloji ve jeotermal enerji kullanarak kesintisiz üretim ve yüksek verim sağlanması hedefleniyor. Denizli Valiliği, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, 729 dekar alanda faaliyet gösteriyor.

Üretim Hedefleri ve İstihdam

Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera OTB, toplamda 12 sera ve 2 sanayi parseline sahipken, 7 parselde domates üretimi gerçekleştiriliyor. Diğer parseller ise yatırımcılar için tahsis edildi ve sera kurulum çalışmaları devam ediyor. Yumaklı, burada yılda 15 bin ton sebze-meyve üretimi yapılmasının planlandığını açıkladı.

Yerel Ekonomiye Katkı ve İstihdam Fırsatları

Yumaklı, OTB'nin sıfır atık ilkesine dayalı üretim yapacağını ve sanayi bölümündeki tesislerin tarım ürünlerine değer kazandıracağını vurguladı. OTB'nin tamamen faaliyete geçmesiyle yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisini paylaşan Yumaklı, bu projenin yerel ekonomiye de büyük katkılar sunacağını belirtti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Yumaklı, OTB'lere yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ve güçlü bir tarımın, güçlü bir ülkenin temelinde yattığını ifade etti. Denizli'nin ve çevre illerin yaş meyve-sebze ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu proje, tarımsal arz güvenliğini artırmanın yanı sıra yerel ekonomiyi de canlandıracak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.