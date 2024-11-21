Denizli'deki KYK Yurdunda Asansör Olayı: Bakanlık Açıklama Yaptı

Denizli Honaz Yurdu'ndaki Asansör Olayı Üzerine Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan KYK yurtlarındaki asansörle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, asansörün düştüğü iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğunu belirtti.

Açıklamanın Detayları

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Denizli Honaz Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Asansör, kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle 3. ve 4. kat arasında kısa süreliğine durmuştur" ifadesine yer verildi. Ayrıca açıklamada, içeride mahsur kalan iki öğrencinin çok kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

Öğrencilerin Sağlık Durumu

Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen öğrencilerin, yapılan sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldı ve öğrenciler taburcu edildi. Bu gelişmeler, herkeste merak uyandıran asansör olayı ile ilgili endişelerin giderilmesine yardımcı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.