Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Orman Genel Müdürlüğü, 24 Ekim tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangınla Mücadelede Büyük Başarı

Yangın, orman genel müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla kontrol altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı," denildi.

Kahramanlara Teşekkür

Orman Genel Müdürlüğü, destek verenlere teşekkür ederek, "Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere, kurum amirlerimize, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza minnettarız," ifadelerine yer verdi.

Yangının Sebebi henüz Belirlenmedi

Başkarcı Dağı'ndaki ormanlık alanda 24 Ekim'de çıkan yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.