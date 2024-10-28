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Denizli'deki Orman Yangını Mücadelesi Sürüyor

Karacabey, Denizli'deki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, zorluklara rağmen mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:03
Denizli'deki Orman Yangını Mücadelesi Sürüyor

Denizli'deki Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 24 Ekim'de başlayarak Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan orman yangınına dair açıklamalarda bulundu. Arazinin sarp ve kayalık olmasının, arazözlerin müdahalesini kısıtladığını ifade eden Karacabey, bu zorlu şartlara rağmen mücadele ettiklerini vurguladı.

İlk Müdahale 13 Dakikada Yapıldı

Karacabey, yangına yapılan ihbarın ardından ekiplerin 13 dakikada müdahale etmeye başladığını belirtti. İklim değişikliğinin orman yangını riskini her yıl artırdığını dile getiren orman müdürü, ağaç türleri ve yangının yayılma durumu hakkında da bilgi verdi.

Yangın 400 Hektar Alanı Etkiliyor

Yangın sahasının yaklaşık 400 hektar alanı etkilediğini aktaran Karacabey, yangının örtü yangını şeklinde devam ettiğini, ağaçların büyük oranda hayatiyetini sürdüreceğini ifade etti.

Yol Açma Çalışmaları ve Hava Müdahaleleri

Karacabey, arazözlerle yangına müdahale edebilmek için yol yapım çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Hava araçlarının da yangında etkili bir şekilde kullanıldığını söyleyen Karacabey, 'Dünyanın hiçbir yerinde yangınlar sadece hava araçlarıyla söndürülemez' dedi.

Vali Coşkun'un Açıklamaları

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangınla ilgili olarak ilk günden itibaren iş makineleriyle yol açma çalışmalarının başlatıldığını vurgulayarak, karadan bini aşkın personel ve orman gönüllüsüyle havadan 7 helikopterle müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangınla mücadele kapsamında her türlü olumsuzluğa rağmen ekiplerin //güçlü bir dayanışma içinde çalıştığını ifade eden Karacabey, bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için azimli bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

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