Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği

Denizli'de Orman Yangınına Hava Desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla 4 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

Yangınla Mücadelede Hava Gücü

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Kara Kuvvetlerimize ait 4 helikopter görevlendirildi." denilmiştir.

Bu destek ile yangın söndürme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yangının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.