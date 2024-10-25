Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği

Denizli'de Orman Yangınına Hava Desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla 4 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
Yangınla Mücadelede Hava Gücü
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Kara Kuvvetlerimize ait 4 helikopter görevlendirildi." denilmiştir.
Bu destek ile yangın söndürme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yangının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.