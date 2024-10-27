Denizli'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de başlayan orman yangınına yönelik müdahale aralıksız sürmekte.
Yangınla Mücadele Ekipleri Görevde
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz görev almakta. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, yer ekipleri arazi koşullarına uygun olarak çalışma yürütüyor.
İncelemeler Devam Ediyor
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yangının etkili olduğu sahada incelemelerde bulunarak, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.
Yerleşim Alanları Güvende
Valilikten gelen açıklamada, yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.