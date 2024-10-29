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Denizli'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Merkezefendi'deki orman yangınına devam eden müdahalelerde çok sayıda ekip görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:54
Denizli'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

24 Ekim tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başlayan orman yangınına yönelik mücadele hız kesmeden sürüyor.

Yangının Yayılması ve Mücadele Ekipleri

Başkarcı Mahallesi'nde, özellikle Başkarcı Dağı'nın sarp ve kayalık alanlarında etkisini sürdüren yangına, 8 helikopter, 133 araç ve 1075 personel ile müdahale ediliyor. Ayrıca 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracı yangın söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Hava ve Yer Ekibi Koordinasyonu

Yangın, günde aşağı yukarı 2000 hektarlık bir alanı tehdit ederken, helikopterler alevlerin üzerine su atmakta, yer ekipleri ise arazözlerden çekilen hortumlarla dik alanlarda yangını kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Destek Veren Gönüllüler ve Personel

Bu zorlu mücadelede, yerel jandarma, belediye personeli ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de yararlı destek sunarak yangınla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktadır.

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