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Denizli'deki Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Ailesi Duygularını Paylaştı

Denizli'de çıkan yangında yengesini kaybeden genç, ailenin yaşadıklarını anlattı. Yangında bir çocuk camdan atıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:24
Denizli'deki Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Ailesi Duygularını Paylaştı

Denizli'deki Yangın Faciası: Kaybedilen Hayatlar ve Kurtarılan Umutlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir yangın, aile içinde drama neden oldu. 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye sararak atan ancak kendisi yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne Esraa Alalo (26) ve ailesinin yaşadığı acı, gözler önüne serildi.

Yangının çıktığı Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında gerçekleşen olayda, Alalo'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından eşi Abdulbasett Jebbi (36) tarafından Suriye'ye götürülecek.

Aile Üyeleri Tedavi Altında

Yangın sırasında battaniyeye sarılıp camdan atılarak kurtulan Ayan Jebbi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yangından kaçmayı başaran Kevser Jebbi (7) ile Fatıma Jebbi (9) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor.

Yangının Sebebi Sobadan Kaynaklandı

Yangının ardından Alalo ve eşi Jebbi'nin yakınları, evde temizlik çalışmaları yaparken, Abdulbasett Jebbi'nin amcası Muhammed Jebbi, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti. Jebbi, Esraa'nın çocuğunu kurtarmak için camdan attığını ve kendisinin dumandan etkilendiğini ifade etti.

Yangında yengesini kaybeden Mira Jebbi (14), olayın seyrini anlatarak, "Yengem banyodaydı, çocuk da odadaydı. Sonra soba yandı. Çocukları gel diye çağırdı. Çocukları yardım için aşağıya indi. Yengem bebeğini almaya gitti içeriye. Çocuğuyla birlikte pencereden atlayacaktı, atlayamadı. Çocuğunu attı." dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye sarıp atarak kurtaran kendisi ise yangında hayatını kaybeden Esraa Alalo'nun yakınları yangın anında yaşadıklarını anlattı. Yangında eşini kaybeden Abdulbasett Jebbi'nin amcası Muhammed Jebbi, yangının sobadan kaynaklı meydana geldiğini iddia etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye sarıp atarak kurtaran kendisi ise yangında hayatını kaybeden Esraa Alalo'nun yakınları yangın anında yaşadıklarını anlattı. Yangında eşini kaybeden Abdulbasett Jebbi'nin amcası Muhammed Jebbi, yangının sobadan kaynaklı meydana geldiğini iddia etti.

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