DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,55 -0,6%
ALTIN
2.953,84 -1,27%
BITCOIN
3.588.926,44 -0,99%

Denizli'den Dünya Sahnesine: Selahattin Çınar Öner Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Oldu!

Denizlili öğrenci Selahattin Çınar Öner, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda birinci olarak Cahit Arf hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:30
Denizli'den Dünya Sahnesine: Selahattin Çınar Öner Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Oldu!

Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Olan Denizlili Genç Matematikçi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Selahattin Çınar Öner, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda elde ettiği başarı ile adından söz ettiriyor. 'Ben de Cahit Arf gibi ülkemi gururlandıracak bir matematikçi olmak istiyorum' diyen Öner, bu önemli yarışmada tam puan alarak kendi kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası Arenada Büyük Başarı

Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Öner, ilkokula başlamadan önce merak sardığı matematik ile sıkı bir ilişki geliştirdi. Kasım ayında düzenlenen Singapore International Mastery Contests Centre ve ABD Southern Illinois University işbirliği ile gerçekleşen yarışmaya katılan Öner, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrencinin yer aldığı organizasyonda gözetmen eşliğinde çevrim içi olarak ter döktü.

Matematik Tutkusu ve Gelecek Hedefleri

Yarışmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selahattin Çınar Öner, 'Matematiği çok seviyorum. Annemle küçük yaşta beri sorular çözüyoruz ve bu sınavda birinci olmaktan gurur duyuyorum' dedi. Öner, yarışmalara katılmaya devam edeceğini belirterek, 'TÜBİTAK'ta başarı elde etmek istiyorum. Boş zamanlarımda matematik soruları çözüyorum, geçmiş yıllardaki sorulara bakıyorum,' ifadelerini kullandı.

Anne Damla Topaloğlu'nun Gururu

Oğlunun başarısıyla gururlanan Anne Damla Topaloğlu, 'Markette alışveriş yaparken bile hesaplamalar yapardı. Geceleri uyurken masal dinlemek yerine matematik soruları sordururdu,' şeklinde konuştu. Bu tutku ve azim, Selahattin Çınar Öner’in gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının en güzel göstergesi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: Halep'te 350 Muhalif Savaşçı Girdi, Hükümet Güçleri Çekildi
2
Japonya'da Çöplerini Ayrılamayanlar Ifşa Edilecek
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Güçleniyor, Azerbaycan Üye Oldu
4
Denizli'den Dünya Sahnesine: Selahattin Çınar Öner Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Oldu!
5
Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Dijital Gelecek Vurgusu
6
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, D-8 Ülkeleri ile Tercihli Ticaret Anlaşması Yapma İsteğini Dile Getirdi
7
Van'da 143 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı