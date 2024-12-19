Denizli'den Dünya Sahnesine: Selahattin Çınar Öner Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Oldu!

Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Olan Denizlili Genç Matematikçi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Selahattin Çınar Öner, Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda elde ettiği başarı ile adından söz ettiriyor. 'Ben de Cahit Arf gibi ülkemi gururlandıracak bir matematikçi olmak istiyorum' diyen Öner, bu önemli yarışmada tam puan alarak kendi kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası Arenada Büyük Başarı

Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Öner, ilkokula başlamadan önce merak sardığı matematik ile sıkı bir ilişki geliştirdi. Kasım ayında düzenlenen Singapore International Mastery Contests Centre ve ABD Southern Illinois University işbirliği ile gerçekleşen yarışmaya katılan Öner, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrencinin yer aldığı organizasyonda gözetmen eşliğinde çevrim içi olarak ter döktü.

Matematik Tutkusu ve Gelecek Hedefleri

Yarışmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selahattin Çınar Öner, 'Matematiği çok seviyorum. Annemle küçük yaşta beri sorular çözüyoruz ve bu sınavda birinci olmaktan gurur duyuyorum' dedi. Öner, yarışmalara katılmaya devam edeceğini belirterek, 'TÜBİTAK'ta başarı elde etmek istiyorum. Boş zamanlarımda matematik soruları çözüyorum, geçmiş yıllardaki sorulara bakıyorum,' ifadelerini kullandı.

Anne Damla Topaloğlu'nun Gururu

Oğlunun başarısıyla gururlanan Anne Damla Topaloğlu, 'Markette alışveriş yaparken bile hesaplamalar yapardı. Geceleri uyurken masal dinlemek yerine matematik soruları sordururdu,' şeklinde konuştu. Bu tutku ve azim, Selahattin Çınar Öner’in gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının en güzel göstergesi.