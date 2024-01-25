Denizli'den yeni bir 'Seçil Erzan' vakası: Dubai merkezli finans şirketi temsilcisi yalanı ile milyonlarca euroluk vurgun

Ertuğrul S. (39), 2022 yılında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 'dijital finans' alanında faaliyet gösteren bir şirket açtı. Çevresine kendisini tanınmış bir iş insanıymış gibi tanıtan ve güven kazanan Ertuğrul S., daha sonra Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu iddia ederek, yatırımcılara yüksek kazanç sözü verdi.

Ertuğrul S., Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler de dahil olmak üzere birçok kişiyi 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen miktarlarda dolandırdı.

Yatırımcılara yatırdıkları paranın aylık yüzde 15, yıllık ise 5 katı kadar kar payı vereceklerini vaat eden Ertuğrul S., Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) ile birlikte çok sayıda kişiyi 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen miktarlarda kandırdı. Kar paylarını alamayan yatırımcılar, dolandırıldıklarını fark edip, Ertuğrul S. ve diğer iki kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.