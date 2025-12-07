Denizli Honaz’da sağanakta otomobil takla attı: 2 yaralı

Denizli’de etkili olan sağanak yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak yol kenarına çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı ve araç hurdaya döndü.

Olay yeri

Kaza, Honaz ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda etkili olan sağanak nedeniyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak yol kenarında durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi titiz bir çalışmayla çıkardı ve yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Kurtarılan iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma

Kazada araç hurdaya dönerken, olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

