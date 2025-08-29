Denizli Kale'de Belediye Başkanı Erkan Hayla'ya darp iddiası
Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi
Denizli'nin Kale ilçesinde görevli iki zabıta memuru, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan darp iddiasıyla şikayetçi oldu.
Zabıta memurları C.Ç. ve H.S.K., iddialar üzerine sağlık raporu alarak polise başvurdu.
Memurların ifadesine göre, olay Kale Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Görüntülerde, ağaçların altında bekleyen iki zabıta memurunun yanına giden Başkan Erkan Hayla'nın, elindeki sopayla bir memura vurduğu görülüyor.
Olayın tamamı güvenlik kamerasınca kaydedildi; yetkililer kayıtları delil olarak değerlendirecek.