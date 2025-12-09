DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,58 0,02%
ALTIN
5.754,62 -0,26%
BITCOIN
3.851.295,07 0,26%

Denizli Kale’de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi obje ele geçirildi; 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:34
Denizli Kale’de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Denizli Kale'de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Denizli’nin Kale ilçesinde Kale Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 11 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1733 adet tabanca fişeği ve 45 adet av tüfeği fişeği bulunuyor.

Ayrıca kayıtlara geçen diğer materyaller arasında 3 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü ve muhtelif tabanca parçaları yer aldı.

Detaylarda 1 adet toplu tabanca gövdesi, 2 adet tabanca kabzesi, 1 adet tabanca kapak takımı, 3 adet tabanca namlusu ve 1 adet tabanca tetik tertibatı de bulundu.

Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet silah açmak için kullanılan torna tezgahı, 20 adet namlu açmak için kullanılan materyal, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet bıçak, 1 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Operasyon çerçevesinde yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAPSAMLI OPERASYONLAR NETİCESİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE...

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAPSAMLI OPERASYONLAR NETİCESİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA İSE ADLİ MAKAMLARCA İŞLEM BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi