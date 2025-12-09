Denizli Kale’de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Denizli Kale'de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Denizli’nin Kale ilçesinde Kale Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 11 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1733 adet tabanca fişeği ve 45 adet av tüfeği fişeği bulunuyor.

Ayrıca kayıtlara geçen diğer materyaller arasında 3 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü ve muhtelif tabanca parçaları yer aldı.

Detaylarda 1 adet toplu tabanca gövdesi, 2 adet tabanca kabzesi, 1 adet tabanca kapak takımı, 3 adet tabanca namlusu ve 1 adet tabanca tetik tertibatı de bulundu.

Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet silah açmak için kullanılan torna tezgahı, 20 adet namlu açmak için kullanılan materyal, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet bıçak, 1 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Operasyon çerçevesinde yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

