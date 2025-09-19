Denizli Merkezefendi'de Minibüs Çarpışması: Anne ve 2 Çocuk Yaralandı

Kaza ve müdahale

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, Rabia Ö. yönetimindeki 20 AOC 526 plakalı otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki 20 M 0314 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Rabia Ö. ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

Tedavi ve son durum

Yaralılar ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

