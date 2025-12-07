Denizli Merkezli 6 İlde Eskort Dolandırıcılığı: 16 Zanlı Tutuklandı

Denizli merkezli 6 ilde operasyon: eskort ilanlarıyla 33 kişiyi 1 milyon 492 bin 150 lira dolandıran 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:12
Denizli Merkezli 6 İlde Eskort Dolandırıcılığı: 16 Zanlı Tutuklandı

Denizli Merkezli 6 İlde Eskort İlanı Dolandırıcılığı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette yayımlanan sahte eskort ilanları üzerinden vatandaşları hedef alan organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Ayrıntıları

Ekipler, örgüt yöneticileri ve üyelerini tespit etmek için yürüttükleri teknik ve fiziki takiplerin ardından, Denizli, İstanbul, Antalya, Isparta, Bursa ve Bolu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin 33 mağduru hedef alarak 1 milyon 492 bin 150 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

