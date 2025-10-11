Denizli Merkezli Kablo Hırsızlığı Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Denizli merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 15 ayrı kablo hırsızlığıyla bağlantılı 9 şüpheli tutuklandı; olayda 293 kg bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:16
Denizli merkezli üç ilde yürütülen soruşturmada, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Operasyon ve soruşturma

Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli ile Muğla'da gerçekleştiği değerlendirilen 15 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlıkların toplam değerinin 5 milyon lira olduğu bildirildi.

Ekipler olay yerlerine yakın konumlardaki yaklaşık 300 güvenlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçenler

Denizli, Aydın ve Muğla'daki 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 293 kilogram bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin yöntemi ve yargı süreci

İncelemede, zanlıların yakalanmamak için hırsızlık yapmayı planladıkları bölgelerde gündüzleri çobanlık yapıp, geceleri kabloları çaldıktan sonra kurdukları çadır içinde kabloları ayırdıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

