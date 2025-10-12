Denizli Pamukkale'de Kayıp Ahmet Sünger Bulundu

Denizli Pamukkale'de kayıp olan 52 yaşındaki Ahmet Sünger, termal dron ve iz köpekleriyle yapılan aramalar sonucu Karakurt yakınlarında bulunup ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:53
Arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu sağ salim bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Ahmet Sünger (52) bulundu.

Arama kurtarma ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan Sünger'i bulmak için çalışmaları gün boyu sürdürdü. Termal görüşlü dron yardımıyla havadan, iz arama köpekleriyle de karadan yürütülen çalışmalar sonucunda Sünger, Karakurt Mahallesi yakınlarındaki arazide bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sünger, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ahmet Sünger için dün AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri de destek vermişti.

