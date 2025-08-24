Denizli Pamukkale Orman Yangını: 1 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi sınırlarındaki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin arazideki incelemesinde yangına sebebiyet verdiği öne sürülen E.A. (37) yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Verilen bilgiye göre E.A., ifadesinde yangın bölgesine yakın alandaki evde bulunan hidroforu tamir ettiği sırada yangının çıktığını ve durumu hemen ekiplerle paylaştığını belirtti.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak zanlı serbest bırakıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeye yoğun müdahale sevk edildi; 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel yangına müdahale etti.

Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yangın, sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı ve yapılan devam eden çalışmalarla akşam saatlerinde kontrol sağlandı.