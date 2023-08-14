Denizli'de anne ve baba, ölen oğullarının intikamını 'kiralık katil'le aldı!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü işine giderken öldürülen Kemal Akköse'nin katilinin 'kiralık' olduğu belirlendi.

Serinhisar'da bir leblebi fabrikasında çalışan Kemal Akköse, geçtiğimiz Perşembe günü sabah 7.00 sularında işe gitmek için evden ayrıldı. Park halindeki bir araca binen Akköse, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan av tüfeğiyle Akköse'ye 4 el ateş ederek kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, Akköse'nin yaşamını yitirdiğini belirlediler. olis ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Akköse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.





AĞABEYİ CİNAYET NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Kemal Akköse en son uzak akrabaları olan Hasan Akköse ve İsmail Yalçın'ı geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da tüfekle öldürüp kuyuya atılmış, daha sonra da benzin dökülerek yakılmıştı. Bu olayı ise Mustafa Akköse'nin kardeşinin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı bu yöne çeviren polis, önce Hasan Akköse'nin babası olan Yaşar A.'yı tutukladı. Cinayetten 8 saat önce ise Hasan Akköse'nin annesi Aynur K.'nin oğlu Hasan Akköse'nin bir fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ve altına da 'intikamını alacağım kuzum' şeklinde bir not yazdığı belirlendi.