Denizli'de hayrete düşüren olay: Tarladaki su kuyusu iki kardeşin mezarı oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşanan trajik olayda, iki kardeş hayatını kaybetti. Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ve ağabeyi Mustafa Sert (61), tarlalarında çalışmak için bir araya geldi. Ancak, Mustafa Sert, sulama için kullanacakları su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya indi. Kardeşi Ali Sert'in bir süre sonra kuyudan çıkmaması üzerine endişelenen Mustafa Sert, hemen onun peşinden kuyuya inmeye karar verdi.



İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ





Kısa süre sonra kardeşlerden haber alınamayınca yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler hızla olay yerine ulaştı ve kuyudan çıkardıkları kardeşlerden Mustafa Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Ali Sert ise acilen Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, Ali Sert de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan incelemede, kardeşlerin su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Bu acı olay, ailenin ve mahalle halkının yüreklerini dağlarken, yetkililer olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ali ve Mustafa Sert kardeşlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diliyoruz. Bu üzücü olay, tarım ve sulama gibi günlük işlerde dahi dikkatli olmanın hayati önemini bir kez daha hatırlatıyor. Karbonmonoksit gazının tehlikesi konusunda vatandaşların bilinçlenmesi ve dikkatli davranmaları gerekiyor. İlgili kurumların ve yetkililerin olayı incelerken, ailenin acısına saygı gösterilerek detayların paylaşılacağı belirtildi.