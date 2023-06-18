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Denizli'de kahreden ölüm! 8 aylık bebeği olan anne kalbine yenik düştü..

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Denizli'de kahreden ölüm! 8 aylık bebeği olan anne kalbine yenik düştü..
Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, 8 aylık bebeğini banyoda yıkadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Annenin cenazesi otopsi için adli tıbba götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Korkunç olay, Denzli'nin Pamukkale ilçesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki özel okul matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, 8 aylık bebeğini banyoda yıkadığı sırada bir den fenalaştı ve yere yığıldı.

KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ

Çaray’ın yere düşmesinin ardından bebeğin ağlamaya devam etmesi binadaki komşuları şüphelendirdi. Durum hemen genç kadının eşine bildirilirken, Çaray'a hiç kimsenin ulaşamadığı anlaşıldı. Yapılan ihbar üzerine eve girmeleri için bölgeye ekipler gönderildi.

Denzili'den kahreden ölüm! 8 aylık bebeği olan anne kalbine yenik düştü

Ekipler eve girdikten sonra banyoya gitti ve oradan bir ağlama sesi geldi. Kilitli banyo kapısını açan ekip, anneyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemenin ardından annenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde bulunan olay yeri inceleme ekiplerinin formaliteleri tamamlamasının ardından Nazlı Nalcı Çaray'ın cenazesi inceleme için adli tıp kurumuna götürüldü. 8 aylık bebeğin ise sağlık durumunda bir problem olmadığı öğrenildi. Nazlı Nalcı Çaray'ın kalp krizi komplikasyonları nedeniyle öldüğü iddiasıyla ilgili polis bir soruşturma başlattı.

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