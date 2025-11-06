Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:00
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı Denizlili kadın girişimciler için sürüyor.

Eğitimin Amacı

Programın temel hedefi, kadın üreticilerin dijital dünyada daha görünür olmasını sağlamak ve e-ticaret platformlarında rekabet güçlerini artırmak. Bu kapsamda düzenlenen Telefonla Ürün Fotoğrafçılığı başlıklı uygulamalı eğitimde katılımcılara profesyonel görünümde fotoğraf çekme ve paylaşma becerileri kazandırıldı.

Eğitim İçeriği ve Uygulama

Eğitimde ürün fotoğrafının satış üzerindeki etkisi, doğru kadraj ve açı seçimi, ışık kullanımı, kompozisyon oluşturma, telefon kamerası ayarları ve görsel düzenleme araçları gibi konular ele alındı. Uygulama bölümünde katılımcılar kendi ürünlerini farklı açılardan çekerek ışık, kompozisyon ve renk dengesi üzerine pratik yaptı. Ayrıca eğitimde ücretsiz mobil uygulamalarla fotoğraf düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, aldıkları teknik bilgiler sayesinde e-ticaret platformlarında daha dikkat çekici görseller paylaşmayı ve ürünlerinin satış potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

