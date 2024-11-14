Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Denk Partisi'nden Yeniden Yargı Talebi

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, 7 Kasım'da Amsterdam'da gerçekleştirilen Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde yaşanan şiddet olaylarının ardından, İsrailli taraftarların yargılanmasını istedi. Denk Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi grup başkanı ve sözcüsü Sheher Khan, olayı değerlendirdi.

Olayların Nedenleri ve Tepkiler

Khan, şiddet olaylarını “pogrom” olarak adlandıran Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'yı eleştirerek, İsrailli taraftarların provokasyonlarını göz ardı ettiğini vurguladı. Khan, “İsrailli taraftarlar, Amsterdam'a geldiklerinde Filistin sembollerine saldırmaya ve ırkçı sloganlar atmaya başladılar. Bu olay, şehirde büyük bir tepkiye neden oldu,” dedi.

Belediye Başkanı’nın Değerlendirmesi

Denk Partisi lideri, Halsema'nın kullandığı “pogrom” teriminin yalnızca korkuları körüklediğini ifade etti. “Belediye başkanı, bu olayların neden bir pogrom olduğunu açıklayamadı. Yahudi toplumunun endişelerini anlıyorum ama bu korkuları kendi aşırı sağcı gündemleri için istismar eden bazı siyasetçilere dikkat etmeliyiz,” diye ekledi.

Gözaltı ve Geri İade Talepleri

Khan, gözaltına alınanlardan 10’unun İsrail vatandaşı olduğunu belirterek, Hank, “Hollanda makamlarının suçluları İsrail'den geri iade etmesini talep ediyorum,” dedi.

Maçın Taraftarsız Oynanması İhtimali

Khan, maçın öncesinde belediye başkanının, karşılaşmanın taraftarsız oynanması seçeneğini görmek üzere Başbakan Dick Schoof’i aradığını ancak ulaşamadığını belirtti. “Taraftarlara giriş izni verilmemeliydi,” diye vurguladı.

UEFA ve Siyasi Meseleler

Khan, UEFA'da Rus kulüplerine uygulanan yasağın İsrail kulüplerine de uygulanmasını savundu. “Soykırım suçu işleyen bir ülkeden gelen kulüpler burada istenmiyor,” dedi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Khan, protesto yasağının gerilimleri önlemeyeceğini belirterek, “İnsanlar sokakta olmaya meyilli değil, bir soykırım yaşandığı için gösteri yapıyorlar,” ifadelerini kullandı. Gazze’deki soykırıma karşı duyulan endişeleri dile getireceklerini ve önerge sunacaklarını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.