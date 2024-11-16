KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Hayatı Londra'da Sergileniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hayatı, Londra'da "Denktaş in London" sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Sergide, Denktaş'ın fotoğrafları ile Kıbrıs tarihi ve şahsi hayatından kesitler sunan sözleri yer alıyor.

Serginin Açılışına Yoğun İlgi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan serginin açılışında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, YEE Direktörü Mehmet Karakuş, sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar ile pek çok davetli yer aldı.

Büyükelçi Ertaş'tan Övgü Dolu Sözler

Açılışta konuşma yapan Büyükelçi Ertaş, "Bu sergide yer alan emek, yalnızca bir hayatı değil bir davanın hikayesini anlatıyor. Burada, kendisini ülkesine adamış bir liderin yanı sıra zarif bir beyefendi ve barış insanının hayatına tanıklık ediyoruz," dedi. Denktaş'ın kararlılığına vurgu yapan Ertaş, onun sözlerinin Türk diplomatlar için önemli bir ders olduğunu belirtti.

Denktaş'ın Mirası ve Önemi

KKTC'nin Londra Temsilcisi Keskin, Denktaş'ın Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir figür olduğunu vurgulayarak, "Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hakları için hayatını adamış bir hukukçu, politikacı ve diplomat. Bu sergi, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini de belgeler nitelikte," ifadelerini kullandı.

Sanatıyla Dikkat Çeken Bir Sergi

Londra YEE Direktörü Mehmet Karakuş, serginin Denktaş'ın sanatçı yönünü de gözler önüne serdiğini söylerken, serginin içinde yer alan 250 fotoğrafın, 50 bine yakın fotoğraflık bir arşivden seçildiğini belirtti. Ayrıca, serginin internetten de gezilebileceği ifade edilmektedir.

Sergi, Londra YEE'de 30 Kasım'a kadar açık olacaktır. Ziyaret saatleri ise hafta içi, 10.00 ile 16.00 arasıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafları ile Kıbrıs tarihi ve şahsi hayatına ilişkin sözlerinin yer aldığı "Denktaş in London" sergisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açılan sergiye Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (ortada), KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin (solda), Londra YEE Direktörü Mehmet Karakuş, sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar ile davetliler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafları ile Kıbrıs tarihi ve şahsi hayatına ilişkin sözlerinin yer aldığı "Denktaş in London" sergisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açılan sergiye Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (ortada), KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin (solda), Londra YEE Direktörü Mehmet Karakuş, sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar ile davetliler katıldı.