Denktaş: Türkiye-Polonya İlişkilerinde Savunma, Ticaret ve Eğitimde Yeni Dönem

Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş: Türkiye-Polonya ilişkileri derinleşiyor

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Türkiye-Polonya ilişkilerinin savunma, ekonomi, turizm ve eğitim başlıklarında güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Denktaş, Varşova'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Tarihi bağlar ve stratejik ortaklık

Denktaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin 600 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, Cumhuriyet'in ilanının ardından Türkiye'yi ilk tanıyan Avrupa ülkesinin Polonya olduğunu vurguladı. İlişkilerin 2009'da stratejik ortaklık düzeyine taşındığına dikkat çekti.

Savunma ve güvenlik işbirliği

Denktaş, Avrupa'daki en büyük iki NATO kara ordusunun Türkiye ve Polonya olduğunu belirterek iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin hem ulusal savunma hem de Avrupa güvenlik mimarisi açısından kritik olduğuna işaret etti. Denktaş, konuyu şöyle özetledi:

"Dolayısıyla bu iki ülkenin yaptığı ve yapacağı işbirliği vatanlarımızın savunması için olduğu kadar Avrupa güvenlik mimarisi bakımından da büyük önem arz ediyor. Bu alandaki ikili işbirliğimiz çok ciddi ilerleme içerisinde. 1999'da Polonya NATO üyesi olurken biz bunu kuvvetle destekledik. Bugün de Polonya, AB'ye üyelik sürecimizin en güçlü destekçilerinden. 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile Polonya Başbakanı Tusk'un imzasıyla ilişkilerimize stratejik ortaklık boyutunu da kattık. O günden bugüne işbirliğimizin her ayağında ciddi bir ivme mevcut."

Denktaş, Türkiye'nin geliştirip çatışmalarda test ettiği ileri teknoloji envanteri ile Polonya'nın savunma sanayisini millileştirme önceliğinin örtüştüğünü belirtti. Bu bağlamda TB2 Bayraktar işbirliğinin önemine değinerek, "Bizim için Polonya, AB genelinde yapacağımız işbirliği ve ortaklıklar açısından büyük bir önemde. AB içerisinde TB2 Bayraktarları alan ilk ülkenin de Polonya olması tesadüf değil. Şimdi yürüttüğümüz çalışmalarla bunları daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün birçok alanda işbirliği ve ortaklığımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ASELSAN ve MKE başta olmak üzere diğer savunma sanayisi kuruluşlarının da Polonya ile proje ve işbirlikleri yürüttüğüne dikkat çekti ve orta-uzun vadeli ortaklıkların inşa edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ekonomi ve ticaret hedefleri

Denktaş, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkinin hem bölgesel hem küresel düzeyde önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi, Polonya'nın ise 20'nci büyük ekonomi olduğuna işaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili olarak Denktaş şunları aktardı:

Ticaret hacmimizin geçen yıl 12 milyar avro bandını aştığını, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Polonya Başbakanı Tusk'un Mart'taki görüşmesinde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlattı. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımların farkında olduklarını ve ortak çalışmanın süreceğini vurguladı.

Eğitim, vize ve öğrenciler

Denktaş, Polonya'da 5 bin Türk öğrenci bulunduğunu belirterek Türkiye'nin yükseköğretim açısından cazibe merkezi olduğunu söyledi. Denktaş, gençlerin değişim ve eğitim tercihleri ile ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Aslında Türkiye, yükseköğrenim açısından kendisi bir cazibe merkezi. Türkiye'de yaklaşık 350 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Meslek hayatımın değişik safhalarında, örneğin Birleşmiş Milletler'de görev yaparken muhataplarımın Türkiye'den mezun olduğuna çok tanık oldum. Bu, çok önemli. Polonya'da da çok sayıda üniversite var. Bunlar arasında özelikle devlet üniversiteleri çok iyi bir eğitim veriyor ve fiyatları da makul. Dolayısıyla Avrupa'da okumak isteyen bazı öğrencilerimiz eğitim hayatlarını burada sürdürme yönünde tercih yapmış. Nitekim, buradaki yabancı öğrenci grupları içerisinde Türkler 3'üncü büyük grup. Erasmus kapsamındakiler dahil, Polonya'da 5 bin öğrencimiz bulunuyor. Bu, Polonya üniversiteleri ve ekonomisi için bir gelir kaynağı, yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimiz için kaliteli eğitim olanağı, ikili ilişkilerimiz için de halklarımız arasında köprü inşası anlamına geliyor."

Öte yandan Denktaş, vize ve ikamet izinleri konularının öğrenci hareketliliğinde kısıtlayıcı unsurlar oluşturduğunu belirtti: "Geçtiğimiz yıl içinde Polonya hükümeti bazı sınırlayıcı düzenlemeler yaptı. Özellikle bazı düzenlemelerin akademik yıl devam ederken yapılması öğrencilerimiz arasında pek çok mağduriyete yol açtı. Bu konuda Polonya makamlarıyla çok yoğun temaslarımız oldu. Halen de oluyor. Vize uygulamaları Polonya'nın kendi egemen kararı. Burada bizim için önemli olan gençlerimizin mağdur edilmemesi. Polonya tarafınca bazı adımlar atıldı ancak çözüm bekleyen konular var. İkamet izin süreçleri de bunlardan biri. Artan hayat pahalılığı bir diğeri. Öğrencilerimizin yükseköğrenim konusunda bir tercih yaparken bütün bunları dikkate almasında fayda var."

Turizmde hedef: 2 milyon Polonyalı turist

Turizmde Türkiye'nin küresel ölçekte önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Denktaş, geçen yıl Türkiye'nin 50 milyondan fazla yabancı turist ağırladığını ve 60 milyar dolar'dan fazla turizm geliri elde ettiğini hatırlattı. Polonya'dan gelen turist sayısının arttığını belirterek hedeflerini şöyle aktardı:

"Türkiye geçtiğimiz yıl 50 milyondan fazla yabancı turist ağırlamış ve 60 milyar dolardan fazla turizm geliri elde etmiş bir ülke. Turizmde dünyanın en büyük ülkeleri arasındayız. Son yıllarda Polonya'dan ağırladığımız turist sayısı çok ciddi rakamlara ulaştı ve geçen sene 1,8 milyonu aştı. Çok yakın zamanda da 2 milyona ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunu çeşitlendirmek için de çalışıyoruz."

Genel değerlendirmesinde Denktaş, savunma sanayiinden eğitime, ticaretten turizme kadar geniş bir yelpazede iki ülke arasında derinleşen işbirliklerinin sürdüğünü ve orta-uzun vadeli ortaklıkların inşa edilmesinin öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma, ekonomi, turizm ve eğitim ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.