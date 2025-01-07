Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da İmzalandı

Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkemizdeki atıkları daha etkin değerlendirmenin sadece çevre değil, aynı zamanda ekonomi için de zorunluluk haline geldiğini belirtti.

“Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla TOBB merkezinde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, protokolün önemli içeriği hakkında bilgi verirken, bu sistemin döngüsel ekonomi hedefleri için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetiminin Önemi

Hisarcıklıoğlu, “Döngüsel ekonomi artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk. İsrafın önlenmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılması ve çevremizi koruma çabalarımızda en kritik unsurlardan biri atık yönetimi” dedi. Global ölçekte atıkların stratejik bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtti.