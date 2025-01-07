DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,81 -0,29%
ALTIN
3.023,25 -1,13%
BITCOIN
3.562.417,2 1,22%

Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da İmzalandı

TOBB'da imzalanan protokol, Türkiye'nin atık yönetimi ve döngüsel ekonomi hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:17
Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da İmzalandı

Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkemizdeki atıkları daha etkin değerlendirmenin sadece çevre değil, aynı zamanda ekonomi için de zorunluluk haline geldiğini belirtti.

“Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla TOBB merkezinde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, protokolün önemli içeriği hakkında bilgi verirken, bu sistemin döngüsel ekonomi hedefleri için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetiminin Önemi

Hisarcıklıoğlu, “Döngüsel ekonomi artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk. İsrafın önlenmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılması ve çevremizi koruma çabalarımızda en kritik unsurlardan biri atık yönetimi” dedi. Global ölçekte atıkların stratejik bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemelerin, ihracat ürünlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımı gibi şartları zorunlu hale getirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sistem, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü koruması için kritik bir adım”

Atıkların Geri Kazanımı ve Yerel Kaynakların Kullanımı

Atık Sevkiyat Tüzüğü ile nitelikli atık ithalatının zorlaştırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunun yanı sıra, plastik özelinde yapılan küresel çalışmalar, plastik ticaretini kısıtlamayı gündeme alıyor.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, yatırımların atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kaynağında ayrı toplama” konusuna dikkat çekti.

Ekonomik Değişim ve Atık Yönetimi

Yapılan analizlerin, sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazançtır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi kirleten unsurlara karşı Bakanlığın müdahale etmesinin önemine işaret etti.

"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza...

"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.

"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza...

"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
3
Şırnak'ta Yaralı İki Puhu için Tedavi Süreci Başladı
4
Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi
5
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı
6
Erciyes'te Kayak Kazası: Rus Turist Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor