Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da İmzalandı

Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkemizdeki atıkları daha etkin değerlendirmenin sadece çevre değil, aynı zamanda ekonomi için de zorunluluk haline geldiğini belirtti.
“Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla TOBB merkezinde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, protokolün önemli içeriği hakkında bilgi verirken, bu sistemin döngüsel ekonomi hedefleri için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetiminin Önemi
Hisarcıklıoğlu, “Döngüsel ekonomi artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk. İsrafın önlenmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılması ve çevremizi koruma çabalarımızda en kritik unsurlardan biri atık yönetimi” dedi. Global ölçekte atıkların stratejik bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemelerin, ihracat ürünlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımı gibi şartları zorunlu hale getirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sistem, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü koruması için kritik bir adım” Atık Sevkiyat Tüzüğü ile nitelikli atık ithalatının zorlaştırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunun yanı sıra, plastik özelinde yapılan küresel çalışmalar, plastik ticaretini kısıtlamayı gündeme alıyor.” dedi. Hisarcıklıoğlu, yatırımların atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kaynağında ayrı toplama” konusuna dikkat çekti. Yapılan analizlerin, sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazançtır” Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi kirleten unsurlara karşı Bakanlığın müdahale etmesinin önemine işaret etti. "Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi. "Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.
Atıkların Geri Kazanımı ve Yerel Kaynakların Kullanımı
Ekonomik Değişim ve Atık Yönetimi
Atık Sevkiyat Tüzüğü ile nitelikli atık ithalatının zorlaştırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunun yanı sıra, plastik özelinde yapılan küresel çalışmalar, plastik ticaretini kısıtlamayı gündeme alıyor.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, yatırımların atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kaynağında ayrı toplama” konusuna dikkat çekti.
Yapılan analizlerin, sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazançtır” Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi kirleten unsurlara karşı Bakanlığın müdahale etmesinin önemine işaret etti. "Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi. "Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi kirleten unsurlara karşı Bakanlığın müdahale etmesinin önemine işaret etti.
"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.
"Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni", TOBB'da gerçekleştirildi.