Deprem Anında Engelli Öğrenciyi Taşıyan Öğretmene Ödül

Depremde Kahramanlık Gösteren Öğretmene Ödül

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında, engelli bir öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmene başarı belgesi verildi. Valilikte düzenlenen bir etkinlikte, Vali Seddar Yavuz, Şura Özçelik adlı öğretmene ödülünü takdim etti.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Vali Yavuz, depremin ardından yapılan saha çalışmalarını değerlendirerek, "Şu ana kadar can kaybının olmadığını severek belirtmek istiyorum. Ancak bir yaralımız balkonundan atlayarak, diğerinin ise duvar altında kaldığını duyduk. Bu zorlu durumda Şura öğretmenin sergilediği davranış, öğretmenlerimizin milletimizin evlatlarına olan bağlılığını gösteriyor," dedi.

Öğretmen Şura Özçelik'in Duyguları

Öğretmen Şura Özçelik ise, "O anda tek düşündüğüm öğrencim oldu, onu güvenli bir alana nasıl götürebilirimi hesapladım. 6 Şubat depreminde öğretmenlerin yaşadığı zorlu süreci daha iyi anladım ve bu bağlamda tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmen Şura Özçelik'e başarı belgesi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmen Şura Özçelik'e başarı belgesi verdi.