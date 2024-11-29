Deprem Bölgesinde 155 Bin Konut Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası inşa edilen konutların sayısının 155 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Kurum, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle, hak sahiplerine teslim edilecek 155.000. konutun anahtarının verileceğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi" kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da gerçekleştirilecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.