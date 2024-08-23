Deprem Bölgesinde İnceleme: Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Hızla Gelişen Kahramanmaraş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Önce deprem bölgemizi, ardından ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İnşaat Çalışmaları ve Gelecek Planları

Bakan Kurum, Ebrar Sitesi inşaat alanında yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere konuştu. Deprem bölgesindeki 11 ilde, 302 bin konut ve iş yerine inşaat sürecinin başladığını hatırlatarak, "Şu ana kadar bittiğimiz yuvaların 76 binini teslim ettik. Eylül ayında toplamda 100 bin konut teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş’ın, Milli Mücadele sürecindeki önemine de vurgu yapan Kurum, "Kahramanmaraş, Türkiye'nin köşe taşıdır. Buradaki çalışmalara devam ederek, 21 bin 544 konutu yıl sonuna kadar tamamlayacağız." diye ekledi.

Çeşitli Projelerle İyileştirme Çalışmaları

Bakan Kurum, Kapalıçarşı projesi ve Doğukent ile Güneşevler mahallelerinde yürütülecek projeler hakkında bilgi vererek, ihya çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Deprem Bölgesinin Önemi

Kahramanmaraş’ta yeni evine kavuşmamış depremzede bırakmama kararlılığı sergileyen Kurum, "Bu bölge, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip. Nüfusumuzun %16'sı burada yaşıyor ve ekonomimizin lokomotifi konumundadır." dedi.

Bakan Kurum, 11 ildeki çabaların hızlandırılacağını ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak amacıyla tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

İncelemelerinde Kurum'a Vali Mükerrem Ünlüler, AK Parti milletvekilleri ve yerel yöneticiler eşlik etti.