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Deprem Bölgesinde Konut Satışları Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde konut satışları, bu yıl önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:02
Deprem Bölgesinde Konut Satışları Yükseliyor

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Konut Satışları Hızlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde konut satışları, bu yılın 10 ayında 149 bin 623 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu sayı 147 bin 418 idi. MERTKAN ORUÇ'un haberiyle, bu önemli gelişme detaylı bir şekilde ele alınıyor.

İmar Seferberliği ve Konut Teslimleri

Deprem sonrası imar seferberliği aralıksız sürerken, mevcut konutların satışları da artış göstermektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki konut teslimatlarının 130 bin'i geçtiğini ve 2024 yılı sonuna kadar bu sayının en az 200 bin olacağını belirtti.

Hatay ve Gaziantep'teki Satışlar Artıyor

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki toparlanma süreci hız kazanırken, özellikle Hatay'da geçen yıl 10 bin 720 olan konut satışları, bu yıl ekim ayı itibarıyla 10 bin 766'ya ulaştı. Gaziantep'te ise bu rakam 32 bin 260'tan 33 bin 99'a yükseldi. Kahramanmaraş'ta ise önceki yıl 9 bin 672 konut satılırken, bu yılın 10 ayında 9 bin 005 konut satışı gerçekleşti.

Depremzedelere Teslim Edilen Konutlar Hariç

TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlara yapılan konut teslimatları hesaplamaya dahil edilmemektedir. Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler, en az 2 yıl sonra tapu kayıtlarına yansımaktadır.

Konut Üretimi İçin Destekler Artıyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, deprem sonrası bölgede oluşan yeni konut ihtiyacının hızla karşılandığını vurguladı. Tellioğlu, "Konut satışları geçen yıla göre bu yıl daha fazla oldu ve gelecekte daha da artmasını bekliyoruz. Bu arzın oluşturulması amacıyla yapıların tamamlanmasıyla beraber, satışların hızlanması öngörülüyor." dedi.

Öte yandan, Bakanlık, vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi için arsa tahsisi, hibe ve kredi desteği gibi birçok kolaylık sağlamaktadır.

Konut Satışları İstatistikleri

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde depremzedelere teslim edilen konutlar dışındaki konut satış sayıları 2023 yılı itibarıyla şöyle:

  • Adana: 21.143
  • Adıyaman: 4.878
  • Diyarbakır: 18.411
  • Elazığ: 11.990
  • Gaziantep: 32.260
  • Hatay: 10.720
  • Kilis: 2.903
  • Kahramanmaraş: 9.672
  • Malatya: 7.347
  • Osmaniye: 4.330
  • Şanlıurfa: 23.764

TOPLAM: 147.418 (geçen yıl) - 149.623 (bu yıl)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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