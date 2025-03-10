Deprem Bölgesinde Ramazan Etkinlikleri: Huzur ve Geleneklerin Buluşması

Çevre Bakanlığı'ndan Depremzedelere Ramazan Etkinliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzedeler için özel bir ramazan etkinliği düzenledi. Bu etkinlikler, deprem bölgesindeki ailelere ve çocuklara huzurlu bir ortamda ramazan geleneklerini yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlikler Hakkında Detaylar

Yapılan açıklamalara göre, etkinliklerde geleneksel ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, çeşitli atölyeler, dinletiler ve söyleşiler yer alacak. Ramazan etkinlikleri, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Bakan Kurum'dan Mesaj

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından etkinliklerin görüntülerini paylaşarak, "Ramazan'ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırımız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak." mesajını verdi.

Etkinlik Saatleri

Ramazan etkinlikleri, hafta içi her gün 18.30-22.30, hafta sonları ise 14.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzedeler için ramazan etkinliği düzenledi. Geleneksel ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı ramazan etkinlikleri, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzedeler için ramazan etkinliği düzenledi. Geleneksel ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı ramazan etkinlikleri, 2 Nisan'a kadar devam edecek.