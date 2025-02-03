Deprem Bölgesindeki Konut ve İş Yerleri 2023'te Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Deprem Bölgesindeki 452 Bin 983 Konut Yıl Sonuna Kadar Teslim Edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda, toplam 452 bin 983 konutun yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Bu konutlar, 11 ilde 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evinden oluşuyor.
Dev Şantiyeler ve Süreç
Bakanlık tarafından sağlanan bilgilere göre, 11 ilde toplam 174 ayrı alanda yer alan 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi çalışıyor. Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.
Hak Sahiplerine Teslim Edilen Konut Sayıları
Bugüne kadar 201 bin 580 konut teslim edilmiştir. Bu konutların dağılımı ise şu şekildedir:
- Adana: 6,817 konut
- Adıyaman: 31,406 konut
- Diyarbakır: 7,920 konut
- Elazığ: 8,834 konut
- Gaziantep: 22,475 konut
- Hatay: 46,167 konut
- Kahramanmaraş: 34,630 konut
- Kilis: 2,156 konut
- Malatya: 26,325 konut
- Osmaniye: 7,337 konut
- Şanlıurfa: 7,513 konut
2023 Yılı Sonunda Beklenen Teslimatlar
Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut ve iş yeri sayıları şu şekildedir:
- Adana: 12,522 toplam konut
- Adıyaman: 43,573 toplam konut
- Diyarbakır: 17,577 toplam konut
- Elazığ: 13,142 toplam konut
- Gaziantep: 29,500 toplam konut
- Hatay: 153,248 toplam konut
- Kahramanmaraş: 74,187 toplam konut
- Kilis: 2,861 toplam konut
- Malatya: 79,420 toplam konut
- Osmaniye: 12,218 toplam konut
- Şanlıurfa: 14,735 toplam konut
Kültürel Mirasın Restorasyonu
Yürütülen projeler sadece konutlarla sınırlı kalmıyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerdeki tarihi binaların restorasyonu da hızla devam ediyor. Örneğin, Hatay'da Uzun Çarşı'da 722 iş yerinin yapımı, Kahramanmaraş'ta 140 dükkanın restorasyonu yapılmaktadır. Bu projeler, tarihi dokuya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Atık Yönetimi ve Yeniden İnşaat
Bakanlık, enkaz atıklarını da değerlendirerek, Sıfır Atık yaklaşımını benimsemektedir. 11 ilde 100 milyon metreküp atık sürdürülebilir bir biçimde dönüştürülerek yeniden inşaat süreçlerinde kullanılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.