Deprem Bölgesindeki Konut ve İş Yerleri 2023'te Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Deprem Bölgesindeki 452 Bin 983 Konut Yıl Sonuna Kadar Teslim Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda, toplam 452 bin 983 konutun yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Bu konutlar, 11 ilde 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evinden oluşuyor.

Dev Şantiyeler ve Süreç

Bakanlık tarafından sağlanan bilgilere göre, 11 ilde toplam 174 ayrı alanda yer alan 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi çalışıyor. Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Hak Sahiplerine Teslim Edilen Konut Sayıları

Bugüne kadar 201 bin 580 konut teslim edilmiştir. Bu konutların dağılımı ise şu şekildedir:

Adana: 6,817 konut

Adıyaman: 31,406 konut

Diyarbakır: 7,920 konut

Elazığ: 8,834 konut

Gaziantep: 22,475 konut

Hatay: 46,167 konut

Kahramanmaraş: 34,630 konut

Kilis: 2,156 konut

Malatya: 26,325 konut

Osmaniye: 7,337 konut

Şanlıurfa: 7,513 konut

2023 Yılı Sonunda Beklenen Teslimatlar

Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut ve iş yeri sayıları şu şekildedir:

Adana: 12,522 toplam konut

Adıyaman: 43,573 toplam konut

Diyarbakır: 17,577 toplam konut

Elazığ: 13,142 toplam konut

Gaziantep: 29,500 toplam konut

Hatay: 153,248 toplam konut

Kahramanmaraş: 74,187 toplam konut

Kilis: 2,861 toplam konut

Malatya: 79,420 toplam konut

Osmaniye: 12,218 toplam konut

Şanlıurfa: 14,735 toplam konut

Kültürel Mirasın Restorasyonu

Yürütülen projeler sadece konutlarla sınırlı kalmıyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerdeki tarihi binaların restorasyonu da hızla devam ediyor. Örneğin, Hatay'da Uzun Çarşı'da 722 iş yerinin yapımı, Kahramanmaraş'ta 140 dükkanın restorasyonu yapılmaktadır. Bu projeler, tarihi dokuya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Atık Yönetimi ve Yeniden İnşaat

Bakanlık, enkaz atıklarını da değerlendirerek, Sıfır Atık yaklaşımını benimsemektedir. 11 ilde 100 milyon metreküp atık sürdürülebilir bir biçimde dönüştürülerek yeniden inşaat süreçlerinde kullanılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.