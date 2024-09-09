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Deprem Bölgesindeki Okullarda Yeni Eğitim Yılı Başladı

Deprem sonrası eğitim faaliyetleri tekrar başladı. Eğitim camiası büyük bir özveriyle çalışarak öğrencileri okullarına kavuşturdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:29
Deprem Bölgesindeki Okullarda Yeni Eğitim Yılı Başladı

Deprem Bölgesindeki Okullarda İlk Ders Zili Çaldı

Ülkemizde 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremler sonrası, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya gibi şehirlerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Bu bölgelerde yaklaşık 300 bin öğrenci eğitim öğrenime adım attı.

Kahramanmaraş’ta Eğitim Başladı

Kahramanmaraş'ta 17 bin 668 öğretmen, 300 bin öğrenci ile birlikte ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, deprem sonrası sürecin normalleşmesi için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Baydur, "Bugün hamdolsun öğrencilerimizi kazasız belasız sınıflarına yerleştirmiş olduk. İnşallah güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum," dedi.

Gaziantep’te Ders Zili Çaldı

Gaziantep'te ise 750 bin öğrenci ve 34 bin öğretmen, 1490 okulda eğitim hayatına başladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yeni eğitim döneminin başladığı Hülya Mehmet Teymur İlkokulu'nda yaptığı açıklamada, "Okullarımız hazır, 3 ay boş kalan binalarımız şimdi canlı yuvalara dönüşüyor," şeklinde konuştu. Gaziantep'te yaklaşık 100 bin öğrencinin ilk kez eğitim hayatına katıldığını vurguladı.

Şanlıurfa'da Yeni Dönem

Şanlıurfa'da ise 754 bin öğrenci, 28 bin öğretmenle birlikte ders başı yaptı. Yapılan tören Rasime Polat İlkokulu'nda düzenlenirken, Vali Hasan Şıldak da törende bir konuşma yaptı. Öğrenciler, şiirler okuyup halk oyunları gösterisi sundu.

Kilis’te Eğitim Faaliyetleri Başladı

Kilis’te 54 bin 850 öğrenci, 3 bin öğretmenle eğitim öğretim yılına başladı. Vali Tahir Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası okullardaki iyileştirmelerin hızlı şekilde yapıldığını belirtti.

Adıyaman ve Malatya’da Eğitim Faaliyetleri

Adıyaman'da 161 bin 362 öğrenci ve 10 bin 842 öğretmen eğitim dönemine başladı. Malatya'daysa 159 bin 116 öğrenci ve 12 bin 464 öğretmen ders başı yaptı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, dersliklerin büyük bölümünün yapıldığını ve Kasım ayı itibarıyla kaybedilen dersliklerin tamamlanacağını ifade etti.

Bu süreç, eğitim camiasının dayanışma ve azmiyle gerçekleştirilen bir dönüşüm süreci olarak değerlendiriliyor. Her şehirde, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bu yeni dönemde başarılı bir yıl geçirmesi temenni edilmektedir.

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